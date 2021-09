Business news: Francia, Veolia aumenta capitale per acquisizione completa di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale francese Veolia ha lanciato un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro per finanziare l'acquisizione completa di Suez, di cui già possiede il 29,9 per cento de capitale. Veolia, attivo nel settore della gestione di rifiuti e acque, ha spiegato in un comunicato che il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 22,7 euro per ogni nuova azione. Le sottoscrizioni saranno aperte dal 21 settembre al primo ottobre e i risultati saranno annunciati il 6 ottobre. Nel comunicato il presidente di Veolia, Antoine Frerot, ha spiegato che l'operazione servirà a "rafforzare le prospettive del nuovo insieme e accelerare il suo sviluppo in un momento in cui le preoccupazioni ambientali non sono mai state così forti". Veolia a fine luglio ha lanciato un'offerta di pubblico acquisto sul 70,1 per cento del capitale di Suez per 9 miliardi di euro. (Frp)