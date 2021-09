Business news: Romania, a luglio lavori del settore costruzioni in crescita del 4,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei lavori di costruzione è aumentato, nei primi sette mesi del 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, del 4,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Per elementi strutturali si è registrato un incremento delle nuove opere di costruzione del 12,7 per cento. Inoltre c'è stato un aumento del 28 per cento negli edifici residenziali. Al contrario, i lavori sugli edifici non residenziali e le costruzioni di ingegneria sono diminuiti del 3,6 per cento e rispettivamente dell'1,6 per cento. Nel mese di luglio 2021, rispetto a luglio 2020, il volume dei lavori di costruzione è diminuito come serie lorda del 2,4 per cento, ma è aumentato come serie rettificata dello 0,3 per cento. (Rob)