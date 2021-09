Business news: Armenia, governo stanzierà un miliardo per sezione stradale corridoio Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo armeno stanzierà circa un miliardo di dollari per la costruzione della sezione Kajaran-Sisian del corridoio stradale Nord-Sud. Lo ha detto il ministro dell'Economia Vahan Kerobyan parlando della situazione nel tratto Kapan-Goris, dove le autorità azerbaigiane hanno istituito un posto di blocco di polizia in un'area passata sotto il loro controllo in seguito al conflitto dello scorso autunno. “Sapete che abbiamo una tangenziale (che collega Kapan con Goris) in cattive condizioni, ma che è anche una strada funzionale, ed è il nostro cosiddetto piano B per lo scenario peggiore. Ora stiamo lavorando intensamente per rendere più facile il passaggio attraverso quella strada", ha affermato il ministro. Kerobyan ha respinto le preoccupazioni che l'Iran potrebbe potenzialmente fermare le spedizioni attraverso l'Armenia a causa dei problemi causati dall'Azerbaigian sulla strada interstatale. “Conosco molto bene la composizione del commercio con l'Iran, ma non credo che ci sia un grosso problema. Certamente c'è un ostacolo, ma sono sicuro che questo ostacolo sarà risolto molto presto", ha detto il ministro dell'Economia. (Rum)