- A Torino oggi, sabato 18 settembre, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3584m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: giornata molto instabile sul Levante ligure con frequenti acquazzoni temporaleschi. Altrove prima parte del giorno discreta ma con successiva tendenza a formazione di rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, in estensione serale alle zone padane. Clima gradevole, fresco. Venti deboli(Rpi)