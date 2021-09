Tensione Francia-Usa: Parigi richiama l’ambasciatore dopo l’annuncio dell’accordo Auukus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire la tensione tra Stati Uniti d’America e Francia, dopo che gli Usa – insieme a Regno Unito e ad Australia – hanno annunciato la nascita di una nuova intesa di carattere militare denominata Auukus (dalle iniziali dei tre paesi). Le autorità di Parigi hanno reagito molto negativamente all’iniziativa, tanto da arrivare ad aprire una potenziale crisi diplomatica con Washington. Nella serata di ieri, venerdì 17 settembre, la Francia ha annunciato che richiamerà immediatamente i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia per protestare contro Auukus e, in particolare, con la parte dell’intesa che prevede il trasferimento all’Australia di tecnologie necessarie allo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare. Parigi ha protestato vibratamente, sostenendo che le autorità francesi erano state tenute all’oscuro dell’iniziativa. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha affermato che la decisione è stata incoraggiata direttamente dal presidente francese Emmanuel Macron. “Su richiesta del presidente della Repubblica, ho deciso di richiamare immediatamente i nostri due ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia a Parigi per consultazioni”, ha affermato il capo della diplomazia francese. “Questa decisione eccezionale è giustificata dall’eccezionale gravità degli annunci fatti il 15 settembre da Australia e Stati Uniti”, ha aggiunto. (segue) (Nys)