Tensione Francia-Usa: Parigi richiama l’ambasciatore dopo l’annuncio dell’accordo Auukus (2)

- Biden, assieme al primo ministro britannico, Boris Johnson e al premier australiano, Scott Morrison, ha annunciato la creazione dell’intesa senza menzionare apertamente la Cina, ma i media statunitensi sottolineano che si tratta di un’iniziativa molto probabilmente improntata al contenimento cinese nell’Indo-pacifico. La decisione di Macron di richiamare i due ambasciatori va ad approfondire la frattura tra i due alleati di lunga data sull’accordo denominato Auukus, che i funzionari statunitensi e australiani hanno tenuto segreto ai francesi fino a poco prima dell’annuncio di mercoledì scorso. Nella nota ufficiale, in cui si annuncia il ritorno temporaneo dell’ambasciatore Philippe Étienne a Parigi, Le Drian ha chiarito che il suo Paese vede le azioni delle due nazioni – Australia e Usa – come una grave violazione della reciproca fiducia. Con la fine del contratto con l’Australia che prevedeva la fornitura di nuovi sottomarini – rimpiazzato dal nuovo patto con gli Usa - la Francia “vede crollare la sua strategia nella zona dell’Indo-Pacifico”, costruita “con pazienza” dal presidente Macron negli anni. Si esprime in questi termini il quotidiano “Libération”, ricordando che l’accordo apriva una nuova era per la Francia nella regione. “Gli Stati Uniti stanno tornando”, aveva annunciato il presidente Joe Biden. “La Francia avrebbe dovuto prendere in considerazione queste parole, che ricordano il periodo della Guerra Fredda”, prosegue il quotidiano francese. (segue) (Nys)