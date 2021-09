Brasile: Anvisa chiede inclusione effetti collaterali nel foglietto illustrativo del vaccino Janssen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti collaterali sono episodi indesiderati registrati nelle persone che hanno ricevuto il vaccino, che devono essere segnalati ad Anvisa per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria su questi prodotti. Secondo l'agenzia, tra gli eventi avversi segnalati frequentemente in Brasile ci sono: aumento del numero di linfonodi (noduli al collo), intorpidimento in alcune parti del corpo, diminuzione della sensibilità della pelle, ronzio nelle orecchie, diarrea e vomito. (segue) (Brb)