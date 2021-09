Algeria: ex presidente Bouteflika muore a 84 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, è morto all'età di 84 anni. Lo ha fatto sapere l'ufficio della presidenza in una nota, ripresa dai media internazionali tra cui l'emittente "France 24". Debilitato e stanco dopo un grave ictus subito nel 2013, Bouteflika ha rassegnato le dimissioni ad aprile 2019 a seguito delle proteste contro la sua candidatura al quinto mandato presidenziale. Veterano della guerra per l'indipendenza dell'Algeria, l’ex capo di Stato ha governato il paese nordafricano per due decenni, ma negli ultimi anni della sua vita - complici le precarie condizioni di salute - è stato visto sempre più raramente in pubblico.(Ala)