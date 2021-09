Usa-Regno Unito: colloquio Blinken-Truss, focus su dossier di comune interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con la ministra degli Esteri britannica Elizabeth Truss. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia di Washington si è congratulato con Truss per la sua nomina – in sostituzione dell’ex ministro Dominic Raab - e ha sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali Usa-Regno Unito nel sostenere la democrazia, l'ordine internazionale basato sulle regole e le società aperte in tutto il mondo. Le parti hanno anche discusso delle priorità condivise di politica estera, tra cui l'Afghanistan, la Repubblica popolare cinese, l'Iran e l'impegno multilaterale per affrontare la crisi climatica.(Nys)