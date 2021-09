Business news: Deutsche Bahn presenta nuova offerta a sindacato macchinisti Gdl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn (Db) ha presentato un'offerta migliore ai macchinisti nel tentativo di evitare un quarto sciopero relativo alla disputa salariale in corso da mesi. Il sindacato dei conducenti tedesco Gdl ha concluso martedì il suo terzo e più lungo sciopero, che ha lasciato bloccato il trasporto passeggeri e ha colpito i servizi di trasporto merci in tutta la Germania. la sigla sindacale ha minacciato di indire un nuovo sciopero se il gruppo statale Deutsche Bahn non presenterà un'offerta migliore entro l'inizio della prossima settimana. Oltre a un aumento salariale del 3,2 per cento scaglionato su 36 mesi e un bonus coronavirus per il 2021, entrambi già sul tavolo, Db sostiene in una nota di aver offerto una componente aggiuntiva, dando disponibilità inoltre a rivedere la portata degli accordi di contrattazione collettiva del sindacato Gdl. (Geb)