Business news: Telefonica avvia processo vendita torri nel Regno Unito

- L'azienda spagnola Telefonica ha avviato il processo per la vendita nel Regno Unito del 50 per cento delle torri di comunicazione di Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited (Ctil), una joint venture con Vodafone. secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias" per l'operazione che potrebbe raggiungere un valore di circa 2 miliardi di euro, Telefonica ha incaricato la banca d'investimento statunitense Goldman Sachs per aprire la strada alla vendita o all'ingresso di nuovi investitori. Sia Telefonica che Vodafone hanno deciso di estendere i loro accordi commerciali con Ctil per un periodo di otto anni per rafforzare la loro posizione. Telefonica sta ora cercando di capitalizzare il crescente valore di questo tipo di attività nei mercati finanziari. Quest'estate, l'operatore spagnolo ha chiuso la macro-vendita delle torri della sua filiale Telxius, di proprietà di Kkr e Pontegadea, al gigante American Tower, per quasi 7,7 miliardi di euro. (Spm)