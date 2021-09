Business news: Microsoft apre a Barcellona centro ricerca e sviluppo intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale tecnologica Microsoft ha annunciato che aprirà a Barcellona un centro logistico per la ricerca e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, il primo del suo genere in Spagna, con uno staff di 30 persone, in particolare ingegneri e scienziati specializzati nell'analisi dati. Barcellona sarà uno degli otto centri di ricerca nel mondo con la sua divisione WebXT (Web Experiences Team). In un comunicato la multinazionale statunitense ha evidenziato che il personale del centro di Barcellona potrebbe superare i cento dipendenti nei prossimi anni. (Spm)