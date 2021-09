Business news: Serbia-Italia, Ice annuncia partecipazione alla Fiera agricola di Novi Sad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia italiana per il commercio estero (Ice) ha annunciato oggi la partecipazione della collettiva italiana alla 88ma edizione della Fiera internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad. La Fiera si terrà dal 18 al 24 settembre prossimi nella città della Vojvodina (provincia autonoma della Serbia). L'annuncio è stato fatto nell'ambito della conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Italia, a cui hanno partecipato l'ambasciatore italiano in Serbia Carlo Lo Cascio, il direttore della Fiera di Novi Sad Slobodan Cvetkovic e la direttrice dell'Ufficio dell'Ice a Belgrado Marina Scognamiglio. Secondo una nota diramata da Ice Belgrado, alla mostra collettiva italiana saranno presenti produttori di macchine agricole e dei pezzi di ricambio per macchine agricole, piantine da frutta, strumenti per la potatura, attrezzature per la selezione, post-raccolta e confezionamento di frutta e verdura, prodotti per l'irrigazione, prodotti chimici e agrari, nonché produttori di macchine per la pasta. (Seb)