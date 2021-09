Business news: Moldova, Ue sblocca 36 milioni di euro del programma di assistenza macrofinanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea esprime il suo fermo sostegno al nuovo orientamento politico della Moldova e all'attuazione delle riforme. La Commissione europea ha anche approvato per la Moldova lo sblocco di oltre 36 milioni di euro dall'assistenza macrofinanziaria di 600 milioni di euro destinata al Paese. Lo ha annunciato il vicedirettore della direzione generale per il vicinato e i negoziati sull'Allargamento della Commissione europea, Katarina Mathernova, che sta effettuando una visita a Chisinau. "I 36 milioni di euro saranno utilizzati per sostenere le misure di ripresa post Covid-19 e la riforma della polizia", ha affermato Mathernova in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu. Mathernova ha sottolineato che il Piano di ripresa economica richiede molta più azione e ha ribadito il sostegno europeo alle comunità locali, nella lotta al Covid-19 e nel campo della giustizia. Anche il direttore generale per la Russia, il partenariato orientale, l'Asia centrale, la cooperazione regionale e l'Osce del Servizio europeo per l'azione esterna, Michael Siebert, sempre in visita a Chisinau, ha affermato che l'Unione europea è con la Moldova, considerandola un partner importante. "Il nostro obiettivo è esprimere un forte sostegno al nuovo orientamento politico della Moldova e all'attuazione delle riforme. Siamo qui per garantire l'impegno per il sostegno finanziario dell'Ue alla Moldova. L'Ue è con la Moldova, che è un partner importante. C'è un ampio spazio per la cooperazione e approfondiremo questa cooperazione", ha affermato Siebert. (Rob)