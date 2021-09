Business news: Romania, per S&P improbabile che la crisi politica fermi il consolidamento fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che gli eventi politici in Romania fermino il consolidamento fiscale già iniziato. Lo ha detto l'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) in un comunicato. S&P afferma di non vedere "rischi imminenti" per i piani a breve termine del governo romeno per ridurre il deficit di bilancio. S&P ritiene che la crisi politica sia arrivata proprio mentre il governo stava per ottenere fondi europei per il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Le nostre aspettative, nello scenario di base, sono che il governo cerchi di mantenere la sua capacità operativa a breve termine per attirare finanziamenti europei. L'adozione della correzione di bilancio della scorsa settimana indica che l'esecutivo ha la capacità di portare avanti le sue politiche. Tuttavia, la persistente incertezza potrebbe esacerbare i rischi fiscali a medio termine", si legge nel comunicato. L'agenzia di rating mostra che la crescita economica aiuta l'esecutivo di Florin Citu a gestire la pressione sulla politica fiscale e mostra che l'espansione del Pil del 6,5 per cento nel primo semestre è stata superiore alla previsione del 5 per cento dell'agenzia. (Rob)