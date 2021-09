Business news: Romania, investimenti diretti esteri aumentati del 224 per cento nei primi 7 mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Romania hanno raggiunto i 3,962 miliardi di euro nei primi sette mesi del 2021, rispetto a 1,222 miliardi di euro nello stesso periodo del 2020, con un aumento del 224 per cento. Le partecipazioni (comprensivo della stima dell'utile netto reinvestito) sono state pari a 3,353 miliardi di euro e i prestiti infragruppo hanno registrato un valore netto di 609 milioni di euro. I dati del Registro delle Imprese mostrano che il numero di società a capitale straniero di nuova costituzione in Romania è aumentato, nei primi sette mesi del 2021, del 47,1 per cento su base annua, arrivando a 3.104 unità. Tali nuove società avevano un capitale sociale sottoscritto per un importo complessivo di 26,413 miliardi di dollari, superiore del 477 per cento rispetto a quello delle società registrate nel gennaio-luglio 2020 (4,574 miliardi di dollari). A fine luglio 2021, in Romania erano 234.080 le società con partecipazione straniera al capitale. Il valore del capitale sottoscritto è stato di 64,132 miliardi di dollari. (Rob)