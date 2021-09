Business news: Stellantis lancerà il prossimo anno nuova Citroen C3 in India e America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis lancerà nel 2022 un nuovo modello di Citroen C3 in India e in America latina. "La nuova C3 è il primo modello di una famiglia di tre veicoli con vocazione internazionale, sviluppati e prodotti in India e in America del Sud, che saranno messi in commercio in queste due regioni durante i prossimi tre anni", ha detto durante una conferenza stampa Vincent Cobée, direttore generale di Citroen. Il marchio del gruppo franco-italiano Stellantis vende "un milione di veicoli nel mondo, di cui l'85 per cento in Europa", ha aggiunto il dirigente, spiegando che l'obiettivo è quello di "continuare a crescere in Europa realizzando il 30 per cento delle vendite altrove". Secondo Cobée, l'India ha tutto per diventare il terzo mercato automobilistico mondiale dopo Cina e Stati Uniti. Pensiamo possa raggiungere 4 milioni di macchine vendute nel 2025", ha detto Cobée. (Frp)