Business news: Renault annuncia taglio di 15 mila posti di lavoro senza licenziamenti in tronco

- La casa automobilistica francese Renault ha annunciato il taglio di 15 mila posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 4.600 in Francia, senza effettuare licenziamenti in tronco. Il costruttore automobilistico francese prevede "misure di riconversione, di mobilità interna e di uscite volontarie, nell'ambito di un piano triennale che punta a risparmiare 2 miliardi di euro. Per gli stabilimenti in Francia, Renault prevede di chiudere quello di Choisy-le-Roy. I siti di Douai e Maubeuge, nel nord, serviranno come base per creare un polo di eccellenza nell'elettrico e nell'utilitario, mentre la fabbrica di Dieppe sarà oggetto di una riconversione. Nello stabilimento di Flins, nei pressi di Parigi, sarà creato un polo di economia circolare. (Frp)