Difesa: Francia richiama ambasciatori da Usa e Australia dopo accordo Auukus

- La Francia ha annunciato che richiamerà immediatamente i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia per protestare contro l'annuncio di un accordo volto a fornire sottomarini nucleari a Canberra, iniziativa di cui le autorità francesi erano state tenute all’oscuro. Lo scrivono i media Usa tra cui il “New York Times”. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha affermato che la decisione è stata incoraggiata direttamente dal presidente francese Emmanuel Macron. “Su richiesta del presidente della Repubblica, ho deciso di richiamare immediatamente i nostri due ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia a Parigi per consultazioni", ha affermato il capo della diplomazia francese. "Questa decisione eccezionale è giustificata dall'eccezionale gravità degli annunci fatti il 15 settembre da Australia e Stati Uniti". (segue) (Nys)