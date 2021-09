Business news: Regno Unito, previsti 265 milioni di sterline in sussidi ai produttori di energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di energia rinnovabile nel Regno Unito concorreranno a sovvenzioni da parte del governo per 265 milioni di sterline (310 milioni di euro) come programma per sostenere il settore rinnovabile. Lo riporta il quotidiano "The Guardian". I parchi eolici potranno ricevere contratti di un valore massimo di 200 milioni di sterline (234 milioni di euro) all'anno, mentre le nuove tecnologie nell'ambito del rinnovabile - come lo sfruttamento delle maree - avranno a disposizione 55 milioni di sterline (64 milioni di euro) di cui 24 milioni di sterline (28 milioni di euro) per i parchi eolici galleggianti. Il governo metterà a disposizione anche 10 milioni di sterline (11 milioni di euro) per gli sviluppatori del fotovoltaico, per la prima volta da quando, nel 2015, i fondi erano state tagliati. Questo basterà a fornire al Regno Unito fino a 5 gigawatt di energia. Dan McGrail, amministratore delegato dell'associazione di categoria Renewable Uk, ha detto che lo schema potrebbe portare a una spinta nella creazione di posti di lavoro e nella catena di approvvigionamento del Regno Unito, riducendo al contempo le bollette energetiche e aiutando il Paese a raggiungere i suoi obiettivi climatici. (Rel)