Business news: Spagna, ad agosto indice prezzi consumo +3,3 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto in Spagna l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) è cresciuto del 3,3 per cento su base annua, la cifra più alta dal 2012. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che attribuisce questa spirale ascendente in particolare all'aumento del prezzo dell'elettricità (+7,8 per cento ad agosto e +34 per cento negli ultimi 12 mesi). L'aumento, tuttavia, sarebbe stato sostanzialmente più alto se non fosse stato per il taglio delle tasse che, senza eliminare l'impatto sui prezzi, lo ha contenuto a breve termine. La voce alloggio ha contribuito con tre decimi di punto percentuale all'Ipc mensile e ha accumulato un impatto di 1,3 punti durante l'anno. Mentre ad agosto la benzina è aumentata meno dell'1 per cento. I prezzi degli alberghi sono aumentati del 7,2 per cento su base mensile e del 10,6 per cento su base annua. (Spm)