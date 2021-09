Usa: Biden convoca vertice su Covid-19 a margine assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di convocare un summit virtuale sulla pandemia di Covid-19 per mercoledì 22 settembre, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce la Casa Bianc, sottolineando che “questo incontro ha lo scopo di espandere e migliorare i nostri sforzi condivisi per sconfiggere il Covid-19, basandosi su precedenti incontri di leader mondiali e ministri in sedi come il G7, il G20 per portare società civile, Ong, filantropi e industria insieme ai leader mondiali e allinearsi su una visione comune per sconfiggere insieme il Covid-19”.(Nys)