Business news: Francia, Commissione Ue approva Fondo da 3 miliardi di euro per imprese colpite da Covid

- La Commissione europea ha approvato l'intenzione francese di istituire un fondo da 3 miliardi di euro che investirà attraverso strumenti di debito, ibridi e azionari, in società colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea. Secondo la vicepresidente esecutiva, Margrethe Vestager, "questo piano di ricapitalizzazione da 3 miliardi di euro consentirà alla Francia di sostenere le aziende colpite dall'epidemia di coronavirus facilitando il loro accesso ai finanziamenti in questi tempi difficili". La Francia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di 3 miliardi di euro per fornire sostegno al debito e al capitale alle imprese colpite dall'epidemia di coronavirus. Il regime sarà attuato attraverso un fondo, denominato "Fondo di transizione per le imprese colpite dall'epidemia di Covid 19", con un budget di 3 miliardi di euro. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di prestiti subordinati e partecipativi e di misure di ricapitalizzazione, in particolare strumenti ibridi di capitale e azioni privilegiate senza diritto di voto. La misura è aperta alle società stabilite in Francia e attive in tutti i settori (eccetto quello finanziario), che erano sostenibili prima dell'epidemia di coronavirus e hanno dimostrato la sostenibilità a lungo termine del loro modello di business. (Beb)