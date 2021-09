Roma 2021: Michetti, in periferia chiedono lavoro più che green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono vaccinato ed ho il green pass. È la scienza che deve dare indicazioni su tutto ciò che riguarda il vaccino. Se chiedono il green pass in periferia? Più che il green pass in periferia incontro la gente chiede lavoro, in quella zone c’è bisogno di servizi, di rilancio, di riqualificazione del territorio". Lo ha detto in candidato a sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti intervistato a Stasera Italia su Rete 4. (Rer)