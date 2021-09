© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Virginia Raggi, sindaca di Roma uscente per M5s incontra gli elettori in via Usellini fronte supermercato Pam a Roma - Ore 12.30- Virginia Raggi, sindaca di Roma uscente per M5s incontra gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti "Campo Boario: parliamon e ascoltateci" (Campo Boario, Ex Mattatoio, area CAE) a Roma - ore 14:30- Virginia Raggi, sindaca di Roma uscente per M5s incontra gli elettori in largo Leonardo Da Vinci, fronte OVS a Roma - Ore 16- Manifestazione "L'Italia del riscatto", organizzata da Fratelli d'Italia in occasione delle elezioni amministrative a Roma. Interverranno il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. Presso Piazza del Popolo a Roma - Ore 16:30 (segue) (Rer)