© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Virginia Raggi, sindaca di Roma uscente per M5s incontra gli elettori in viale Marconi 176 a Roma - Ore 17- Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, parteciperà presso il Ponte della Musica a "Roma suona Trovajoli", un'iniziativa per la valorizzazione dell'archivio del Maestro Armando Trovajoli e la riqualificazione della struttura a lui dedicata. Interverranno Maria Paola Trovajoli, moglie dell'indimenticato compositore scomparso nel 2013, e la candidata alla Presidenza del II Municipio Francesca Del Bello. Ponte della Musica a Roma - Ore 19 (Rer)