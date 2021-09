Roma: Rsm, ultima frazione sciopero trasporto pubblico, chiuse Metro C e Roma-Lido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È in corso l'ultima frazione dello sciopero del trasporto pubblico indetto dal sindacato Usb. Ecco la situazione sulla rete romana. Metro A: prosegue servizio con riduzione di corse. Chiusura stazioni Repubblica, Barberini e Furio Camillo. Metro B: regolare. Metro C: chiusa. Ferrovia Roma-Lido: chiusa. Termini-Centocelle: prosegue servizio con riduzione di corse. Roma Viterbo: regolare. Bus e tram: possibili riduzioni di corse o interruzione. Non garantite le corse delle linee che hanno corse programmate oltre la mezzanotte. Regolare il servizio notturno. Lo comunica in una nota Roma Servizi Mobilità. (Com)