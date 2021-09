© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di una perizia psichiatrica per Silvio Berlusconi per il processo Ruby ter è "una grande offesa per tutti noi, un attacco totalmente ingiustificato". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a "Tg2 post". "Ricordiamo - ha sottolineato - che Berlusconi è l'uomo che ha dato vita al governo Draghi, è un uomo di Stato che non merita certo questo trattamento".(Rin)