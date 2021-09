Brasile: G20, ministro Agricoltura propone risorse per pratiche innovative e sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias, ha affermato che il prossimo decennio dovrebbe essere caratterizzato da una maggiore disponibilità globale di risorse affinché i produttori agricoli rurali adottino pratiche innovative e sostenibili. Lo riferisce il ministero in una nota. "Per il prossimo decennio è necessario ampliare la disponibilità di risorse per l'adozione di pratiche innovative. Devono essere convenienti e accessibili a tutti, non solo a pochi produttori sovvenzionati nei paesi ricchi. Solo allineando le tecnologie sostenibili agli investimenti faremo dell'agricoltura un settore strategico per una ripresa green", ha affermato nel corso del suo intervento al panel "La ricerca come motore della sostenibilità", realizzato nell'ambito dell'incontro tra i ministri dell'Agricoltura del G20 a Firenze, in Italia. (segue) (Brb)