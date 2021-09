Brasile: G20, ministro Agricoltura propone risorse per pratiche innovative e sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, la scienza è uno dei principali pilastri della sostenibilità in agricoltura. "Innanzitutto, creando strumenti che consentano ai produttori rurali di produrre di più, utilizzando meno risorse naturali. In secondo luogo, per aver portato prove scientifiche che garantiscano l'adeguato flusso di cibo. E poi, ricerca e innovazione sono fondamentali per lo sviluppo di un'agricoltura a basse emissioni di carbonio", ha evidenziato. (segue) (Brb)