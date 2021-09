Brasile: G20, ministro Agricoltura propone risorse per pratiche innovative e sostenibili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento a Firenze, Tereza Cristina ha criticato l'adozione di misure protezionistiche da parte dei paesi ricchi, che, secondo lei, influiscono sulla concorrenza globale, aumentano il numero di persone in povertà e hanno un impatto negativo sulle comunità rurali nei paesi in via di sviluppo. "Il protezionismo, come tutti sappiamo, premia l'inefficienza e fa male alla sostenibilità".Per il ministro, tutte le decisioni e la regolamentazione globale dell'agricoltura devono essere prese sulla base di prove scientifiche. "La scienza è la chiave per mantenere il flusso commerciale e i mercati prevedibili". (segue) (Brb)