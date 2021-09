Business news: Telekom Serbia acquisisce attrezzature comunicazione da società postale nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telekom Serbia ha rilevato le apparecchiature di comunicazione della società di poste nazionale di Belgrado. In base a un contratto siglato tra le due società controllate dallo Stato, Telekom Serbia "ha preso possesso delle apparecchiature di comunicazione elettronica utilizzate per fornire servizi Internet e TV via cavo". Il comunicato stampa di Poste Serbia non specifica le condizioni per l'acquisizione delle apparecchiature, ma la decisione di interrompere la fornitura di servizi di telecomunicazioni via cavo rientrerebbe nell'ambito dei programmi della società per migliorare la qualità delle sue attività di base. Telekom Serbia ha speso quasi 200 milioni di euro negli ultimi anni per acquisire i servizi televisivi via cavo e Internet in tutta la Serbia, nel tentativo di eliminare la concorrenza, secondo l’emittente “N1”. (Seb)