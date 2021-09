Clima: Argentina, Fernandez chiede finanziamenti agevolati incambio di impegni ambientali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo schema finanziario, ha continuato Fernandez, deve considerare la possibilità di "rinegoziare del debito in relazione all'impegno nella lotta al cambiamento climatico". In questo senso Fernandez ha ricordato che l'Argentina "ha deciso di aumentare le sue ambizioni climatiche e impegnarsi per la neutralità del carbonio entro il 2050 nonostante una situazione debitoria senza precedenti" e ha assicurato che "una crisi generalizzata del debito aggraverebbe solo il degrado ambientale". Lo Stato argentino affronta in questo momento un difficile negoziato con il Fondo monetario internazionale per la ristrutturazione del credito da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018, un debito che Fernandez ha definito "insostenibile". "Nelle attuali circostanze di stress sanitario, finanziario ed ecologico è essenziale per l'Argentina la possibilità di eliminare le soprattasse sugli interessi e prolungare i termini di pagamento", ha affermato. (Abu)