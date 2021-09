Clima: De Petris (Leu), bene Draghi, recuperare enorme ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Draghi purtroppo ha perfettamente ragione. Nella lotta contro il cambiamento climatico siamo drammaticamente in ritardo su tutti i fronti: passaggio alle rinnovabili, taglio delle emissioni, riconversione ecologica. Le conseguenze, se non riusciremo a recuperare questo ritardo saranno tragiche, molto peggiori della pandemia che stiamo vivendo”. Lo afferma, in una nota, la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris. “Questa consapevolezza deve spronarci. L'Italia e l'Europa devono fare subito quel che si sono impegnate a fare, accelerare drasticamente i tempi della riconversione e del taglio delle emissioni. Dobbiamo sapere che non c'è più tempo. E non c'è neppure alternativa”, conclude la presidente De Petris.(Com)