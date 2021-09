Sanità: De Angelis (M5s), avanti con nostra battaglia per riaprire ospedali a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Regione Lazio hanno anche il coraggio di parlare dopo che Zingaretti ha chiuso ospedali a Roma e nel Lazio. Il Covid l'ha dimostrato: servono più strutture sanitarie. Peraltro che erano quelli dell'aperitivo a Milano durante la pandemia. Porteremo avanti la nostra battaglia per riaprire ospedali storici come il San Giacomo e il Forlanini". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. (Com)