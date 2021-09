Americhe: al via domani il VI vertice Celac, assente l'argentino Fernandez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato dell'emittente colombiana "W Radio", il viceministro degli Esteri del Messico, Maximiliano Reyes, ha detto che il dibattito sul futuro dell'Osa non è al momento "nell'agenda dei lavori", ma che in caso fosse richiesto, il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador sarebbe pronto ad accompagnare la creazione di un apposito gruppo di lavoro. Un gruppo "che dovrà costruire un metodo per metterci d'accordo", ha spiegato Reyes. Nei giorni scorsi era stato il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ad annunciare l'iniziativa. "Dobbiamo preparare per il 2022 la proposta che faremo anche a Stati Uniti e Canada", ha spiegato Ebrard al termine di una riunione del dialogo di alto livello economico Usa-Messico, tenuto a Washington. "Quali tratti avrà? Come funzionerà? Lo si vedrà il 18 settembre", ha precisato ad ogni modo il titolare della diplomazia messicana. Il presidente Obrador, aveva accennato già a luglio i lineamenti del nuovo progetto di integrazione. "La proposta è né più né meno quella di costruire qualcosa di simile all'Unione Europea, ma che sia legato alla nostra storia, alla nostra realtà e alle nostre identità", ha affermato. (segue) (Mec)