Difesa: Francia richiama ambasciatori da Usa e Australia dopo accordo Auukus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Macron va ad approfondire la frattura tra i due alleati di lunga data sull'accordo denominato Auukus, che i funzionari statunitensi e australiani hanno tenuto segreto ai francesi fino a poco prima dell'annuncio di mercoledì scorso. Nella nota ufficiale, in cui si annunciava il ritorno temporaneo dell'ambasciatore Philippe Étienne a Parigi, Le Drian ha chiarito che il suo Paese vede le azioni delle due nazioni – Australia e Usa - come una grave violazione della reciproca fiducia. Già ieri il personale diplomatico francese a Washington aveva annullato una serata di gala che aveva l’obiettivo di celebrare le relazioni bilaterali tra Usa e Francia, come forma di protesta contro la nuova alleanza formata dall’Australia assieme a Stati Uniti e Regno Unito. Il “New York Times” ha descritto i funzionari francesi come “furiosi” per la nuova intesa. L'evento che avrebbe dovuto commemorare il 240esimo anniversario della battaglia dei Virginia Capes – durante la quale i francesi hanno sostenuto le colonie nella lotta per l’indipendenza - doveva svolgersi oggi, 17 settembre, presso l'ambasciata francese e a bordo di una fregata a Baltimora. (Nys)