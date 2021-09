Brasile: uomo lancia esplosivo contro consolato cinese Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha lanciato un ordigno esplosivo contro il Consolato della Cina a Rio de Janeiro. L'episodio è avvenuto alle 18.48 (ora locale) di giovedì 16 settembre all'ingresso della sede diplomatica di Pechino nel quartiere di Botafogo, nella zona sud della città. Le immagini della telecamera che punta su rua Muniz Barreto mostrano il momento in cui un uomo prende un oggetto dalla tasca, lo maneggia per dieci secondi e lo lancia verso il consolato, prima di darsi alla fuga. Il soggetto indossava pantaloni neri, felpa, maschera e berretto. Il personale del consolato ha presentato denuncia alla Polizia federale che ha poi trasferito per competenza il caso al commissariato della polizia civile di Botafogo. Gli inquirenti hanno chiesto l'intervento di una squadra di artificieri per poter recuperare il maggior numero di prove per risalire all'identità del criminale. Sul fatto indagano anche esperti dell'Istituto di criminalistica Carlos Éboli (Icce). L'unico danno causato dall'esplosivo è stato al cancello del consolato. Nessuno è rimasto ferito.(Brb)