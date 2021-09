Brasile: G20, ministro Agricoltura propone risorse per pratiche innovative e sostenibili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Firenze, Tereza Cristina ha incontrato i colleghi dei paesi partecipanti. Tra questi il segretario di stato all'Agricoltura degli Usa, Tom Vilsack, con il quale ha discusso di agricoltura sostenibile e azioni congiunte per prevenire l'ingresso della peste suina africana nei territori brasiliani e nordamericani. All'incontro con il ministro spagnolo dell'Agricoltura, Luis Planas Puchades, Tereza Cristina ha ringraziato il governo spagnolo per il suo sostegno alla firma dell'Accordo Mercosur-Unione Europea. "Siamo d'accordo che un commercio agricolo equo e libero andrà a beneficio di produttori e consumatori in entrambi i blocchi", ha affermato. (Brb)