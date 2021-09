© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 18 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 10, Torino, Aeroporto Torino-Aeritalia, Strada vicinale della Berlia 500, l’assessore alle Attività produttive presenzia a “In volo per il Sorriso 2021”ore 12, Novara, Castello Visconteo, il presidente della Regione e il vicepresidente partecipano all’evento “EcoDays - per la natura e l’ambiente”, organizzato da Unpli nazionaleore 18, Asti, Palazzo Michelerio, il vicepresidente della Regione partecipa alla cerimonia di apertura della XIV Giornata nazionale SLAore 18, Acqui Terme, l’assessore all’Agricoltura partecipa alla Festa d’estate organizzata da Cia Alessandriaore 19.30. Valenza Po (AL), l’assessore alla Cultura interviene ai festeggiamenti per i 50 anni di attività del Golf Club “La serra”ore 20, Galliate (Novara), Castello Visconteo Sforzesco, piazza Vittorio Veneto, l’assessore all’Ambiente partecipa all’inaugurazione della Sala delle Figurine (Rpi)