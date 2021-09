Ue: premier spagnolo, per transizione ecologica giusta quadro normativo europeo su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se vogliamo una transizione ecologica giusta dobbiamo iniziare ad aprire un dibattito a livello europeo sul quadro normativo del mercato dell'elettricità e iniziare a pensare ad un'autonomia strategica dell'energia e del gas naturale. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, al termine dell'ottava riunione dei Paesi della sponda mediterranea dell'Unione europea (Eu Med 9), evidenziando come l'aumento del prezzo delle bollette, problema particolarmente intenso in Spagna, è un problema europeo e per questo devono essere individuate soluzioni a livello comunitario. "É qui che possiamo far valere il nostro peso specifico nelle relazioni internazionali per raggiungere quell'autonomia strategica in grado di dare risposte molto più efficaci a questo problema al quale fino a questo momento abbiamo risposto con i nostri sistemi nazionali", ha spiegato Sanchez. Il premier spagnolo ha poi auspicato un rafforzamento del sistema di protezione civile ed una maggiore coerenza nelle politiche comuni in materia ambientale, facendo particolare riferimento agli incendi boschivi. In merito al problema migratorio, Sanchez ha auspicato un rafforzamento della cooperazione e delle relazioni con i Paesi d'origine e di transito, favorendo lo sviluppo e la stabilizzazione istituzionale di tali Paesi. (Gra)