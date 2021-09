Americhe: al via domani il VI vertice Celac, assente l'argentino Fernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celebra domani in Messico il sesto vertice dei capi di stato e di governo della Comunità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi (Celac). L'appuntamento, l'ultimo della presidenza di turno messicana, era da tempo presentato come vetrina per la presentazione di un nuovo progetto di integrazione regionale, con la regia del Paese anfitrione. Un'istanza che avrebbe dovuto, in prospettiva, sostituire l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), da sempre più Paesi vista come eccessivamente dipendente dall'agenda politica degli Stati Uniti. Ùn alto funzionario del governo messicano ha però ridimensionato le attese parlando di un percorso ancora da costruire. L'evento è stato disertato all'ultimo momento dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, alle prese con una delicata crisi politica interna, mentre attenzione ha destato l'arrivo in Messico del presidente di Cuba, Miguel Diaz-Fernandez, protagonista ieri della locale Festa dell'Indipendenza. (segue) (Mec)