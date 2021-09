Afghanistan: Pentagono, tragico errore uccisione 10 civili in attacco con drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ammesso che dieci civili innocenti hanno perso la vita a seguito di un raid condotto da un drone Usa contro un veicolo a Kabul, in Afghanistan. Il generale Kenneth McKenzie, capo del comando centrale Usa (Centcom), ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime parlando di "tragico errore" Dopo un'analisi dettagliata nei giorni scorsi, il Centcom ha concluso che aveva causato la morte di diversi civili mancando gli obiettivi terroristici. mancato il suo obiettivo, anche se in realtà c'era una "minaccia imminente e attiva" nell'area. McKenzie, infatti, ha riconosciuto che l'auto colpita, una Toyota Corolla bianca, non conteneva i militanti obiettivo dell’attacco.(Nys)