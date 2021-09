Roma: scontro tra tram e scooter, 18enne muore e 17enne rimane gravemente ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 18 anni è morto e un 17enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla via Prenestina a Roma alle 20 di questa sera. La vittima era in sella ad un ciclomotore, insieme al 17enne, quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, si è scontrato con il tram della linea 5. Per il conducente del mezzo non c'è stato nulla da fare, mentre per il passeggero si è reso necessario il trasporto nell'ospedale San Giovanni in codice rosso. (Rer)