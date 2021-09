Cina: il possibile default di Evergrande rischia di trascinare nel baratro il settore bancario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della fondazione, avvenuta nel 1996 per mano del miliardario Xu Jiayin, Evergrande ha fatto parlare di sé nel mercato nazionale per il conseguimento di una serie di rapidi successi, tra cui la creazione di 3,8 milioni di posti di lavoro all'anno e l'avvio di attività sussidiarie in molteplici ambiti, che spaziano dallo sport, al settore automobilistico e all'intrattenimento culturale. Tra le imprese più celebri della società – che afferma di impiegare 200 mila dipendenti - rientrano l'acquisto della squadra calcistica del Guangzhou nel marzo 2010 e, nel 2019, l'annuncio di un investimento da quasi 7 miliardi di dollari per lo sviluppo di veicoli elettrici. (segue) (Cip)