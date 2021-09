Rifiuti: Colosimo (Fd'I), Zingaretti straparla mentre si appresta a commissariare il suo stesso modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non fosse tragico, Zingaretti sarebbe ridicolo. Straparla di centrodestra mentre si appresta a commissariare la Raggi e il M5S sui rifiuti. Quello stesso M5S, poi, che dovrebbe garantire la supercazzola della transizione ecologica nella sua giunta. In poche parole, il presidente della Regione Lazio si appresta a commissariare il modello Zingaretti. Chapeau!". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)