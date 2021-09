© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli, interviene ll'evento istituzionale “Rinascimento del Tessile con Como candidata a Città Creativa Unesco - Rete e sostenibilità necessarie per il settore moda”.Biblioteca “Paolo Borsellino” (piazzetta Lucati, 1 Como (ore 14:30)VARIE“Colazione insieme a Beppe Sala” con il sindaco di Milano e candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Sala, Paolo Petracca e Marzia Pontone, candidati in “Lista civica per Beppe Sala sindaco”Casa di quartiere, via Conte Rosso, 5 (ore 9:30)il consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Milano, assessore regionale e membro della Direzione Nazionale di Fd'I,Riccardo De Corato, è presente insieme a Massimo Girtanner, candidato al Consiglio Comunale, al gazebo di Fratelli d’Italia al mercato di via Oglio per raccogliere firme per chiedere le dimissioni del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.Mercato di via Oglio (ore 10)Il leader della Lega, Matteo Salvini segnala a Milano questi appuntamenti: punto stampa, via Castelvetro 28 (ore 12); incontro con i cittadini insieme al commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini e al candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo al mercato, via Fauchè, angolo via Chieti (ore 12:15); incontro Federfarma Milano con Annarosa Racca e Luca Bernardo, sede Federfarma, viale Piceno 28 (ore13).Il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, incontra i cittadini al mercato di via Fauchè insieme al leader della Lega, Matteo SalviniMercato di via Fauchè (ore 12:15)Il sindaco di Milano e cadidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Sala, partecipa alla diretta Facebook “La Milano dei diritti”. La diretta è trasmessa sui profili Facebook di Elly Schlein, Annagaia Marchioro, Alessandro Zan e Luca Paladini.Evento on line (ore 13:45)Nell'ambito del Festival dell'Umano il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, intervista il ministro della Giustizia, Marta Cartabia.Museo nazionale della Scenza e Teconologia, via Olona 6 bis (ore 14:30) (Rem)