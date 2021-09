Roma: morde podista e gli stacca il lobo di un orecchio per mangiarlo, arrestata 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convalidato l'arresto e confermata la custodia cautelare in carcere per la donna 37 enne di Haiti che, ieri mattina ha aggredito senza motivo un podista 64enne nella villa De Santis a Roma. Emergono inoltre particolari inquietanti in merito all'aggressione in quanto la donna avrebbe atteso che l'uomo si chinasse per bere ad una fontana per avventarsi con i denti al lobo dell'orecchio destro. Le urla dell'uomo hanno attirato i passanti che hanno tentato di liberarlo dalla presa della 37enne riuscendoci solo quando la donna gli ha staccato il lobo, mostrandolo tra i denti per poi masticarlo e inghiottirlo. Subito dopo sono arrivati gli agenti delle volanti che l'hanno arrestata. A luglio, in un'altra circostanza, la donna aveva morso ad un avambraccio un poliziotto. (Rer)