Clima: Argentina, Fernandez chiede finanziamenti agevolati incambio di impegni ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova architettura finanziaria internazionale che includa la possibilità di crediti agevolati per i paesi a reddito medio a cambio di investimenti sullo sviluppo sostenibile. Questa la principale richiesta formulata oggi dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, nel contesto del summit sull'Energia e il Clima, convocato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con l'obiettivo di discutere il percorso e gli sforzi congiunti per affrontare la crisi climatica e nel rispetto degli obiettivi prefissati con l'accordo di Parigi sul clima. "È essenziale che la transizione climatica ed energetica sia equa e non aggravi il divario della ricchezza a livello globale", ha affermato Fernandez. Il presidente argentino ha sottolineato quindi che "una triplice crisi di pandemia, cambiamento climatico e debito sta colpendo duramente paesi a reddito medio come l'Argentina" e ha assicurato che è "urgente ripensare a una nuova architettura finanziaria internazionale". (segue) (Abu)