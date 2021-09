Auto: de Meo (Renault), stiamo curando il cuore del sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza di Renault "sta curando il cuore del sistema", il suo strumento industriale e ingegneristico che "non era più competitivo". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" l'amministratore delegato del gruppo, Luca de Meo. "Sono un po' come il cardiologo che, con la sua squadra, i suoi collaboratori, deve far ripartire la macchina", ha detto il dirigente. "La buona notizia – ha continuato de Meo – è che il cuore del sistema è qui in Francia. Possiamo ricreare in una versione moderna il laboratorio sociale che era Renault". "La realtà è che l'ingegneria di Renault è sovradimensionata in Francia", afferma l'Ad, ricordando che tra il 2015 e il 2016 gli effettivi del gruppo sono aumentati del 30 per cento. "Ci è stato rimproverato in continuo di tagliare posti, ma sono state assunte 5 mila persone", afferma de Meo. L'Ad di Renault spiega che l'obiettivo adesso è quello di "concentrarsi sulle competenze di alto livello" per questo ci saranno 2.500 assunzioni di specialisti, mentre per 10 mila collaboratori è previsto un programma di riconversione. (Frp)